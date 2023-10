Campos Neto cita "ruído" e diz que probabilidade de corte de 0,25 p.p. da Selic não é maior que de corte de 0,75 p.p

SÃO PAULO (Reuters) -O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que em nenhum momento, em sua viagem recente ao Marrocos, disse que a probabilidade de a autarquia desacelerar o ritmo de cortes da taxa básica Selic para 0,25 ponto percentual era maior que a de acelerar o ritmo para 0,75 ponto percentual, qualificando como "ruído" uma interpretação dada à questão.

"Uma das falas em Marrocos gerou um ruído lá, sobre um tema de qual era o balanço de riscos e o que a gente entendia que era a probabilidade de 25 ou 75 (pontos-base de corte da Selic). Eu em nenhum momento falei nada nem remotamente parecido com o que foi interpretado... (de que) uma probabilidade de uma coisa era maior que a outra", afirmou nesta quarta-feira Campos Neto, em evento em São Paulo.

De acordo com Campos Neto, houve de fato uma piora adicional no cenário internacional -- um dos fatores do balanço de riscos considerado pelo BC. Ele confirmou que a piora diminuía a probabilidade de um corte de 75 pontos-base da Selic, mas que isso não significa chances maiores de corte de 25 pontos-base.