Ibram vê minério de ferro em faixa de US$100 a US$115/t até o fim do ano

"A crise imobiliária chinesa afetou muito esse início de trimestre, nos meses de julho e agosto principalmente. Como houve essa posição firme do governo chinês de colocar um volume de recursos significativos para recuperar essa parte da economia, que é importante para a compra do minério de ferro, então a gente espera essa manutenção."

As exportações brasileiras de minério de ferro registraram recuo de 3,2% na receita no terceiro trimestre ante igual período de 2022, a 8 bilhões de dólares, apesar de um avanço de 3,4% dos volumes embarcados pelo país no mesmo período, segundo dados do Ibram.

"Houve um aumento da quantidade, mas relacionado principalmente ao uso de estoques... o que pode ter acontecido é que durante o trimestre houve uma volatilidade muito grande nos preços, então muitos contratos podem ter sido feitos na baixa dos preços", disse Ferreira.

No terceiro trimestre, os volumes embarcados da commodity somaram 104,9 milhões de toneladas, segundo o Ibram.

Na véspera, a Vale informou que sua produção de minério de ferro recuou 3,9% no terceiro trimestre ante igual período de 2022, para 86,24 milhões de toneladas, enquanto a comercialização cresceu 6,6% na mesma comparação, com a venda de estoques do primeiro semestre e condições favoráveis do mercado.

As vendas de finos de minério de ferro da Vale somaram 69,71 milhões de toneladas entre julho e setembro, ante 65,38 milhões de toneladas no mesmo período de 2022, após a companhia ter passado por restrições no embarque no Terminal Ponta da Madeira, no Maranhão, no primeiro trimestre do ano, com impacto de fortes chuvas.