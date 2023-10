Vendas no varejo do Brasil recuam menos do que o esperado em agosto

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro recuaram menos do que o esperado em agosto, mostraram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, indicando estabilização do setor após a alta de julho.

O volume de vendas varejistas caiu 0,2% em agosto ante julho, contra avanço de 0,7% no mês anterior, se saindo melhor do que a expectativa em pesquisa da Reuters de baixa de 0,70% na comparação mensal .