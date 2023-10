Appian Capital eleva em 23% exportação de níquel e cobre do Brasil no ano até setembro

A expectativa do fundo é encerrar o ano com crescimento de 10% nas exportações, ante os 198.290 toneladas de cobre e níquel sulfetado embarcados em 2022, com a produção dos ativos em sua capacidade máxima.

Ambos os metais, importantes matérias-primas para a fabricação de baterias, com potencial crescente diante da eletrificação do transporte no mundo, foram enviados ao longo do ano para mercados na América do Norte, Europa e Ásia, segundo o fundo.

O Appian destacou que nos nove primeiros meses do ano, foram utilizados navios otimizados para exportação de minerais à China e Finlândia, reduzindo o custo de frete, o que se refletiu em eficiência na operação logística do fundo.

ATIVOS

A Atlantic Nickel realizou entre janeiro e setembro nove embarques de produtos da Mina Santa Rita, na Bahia, somando 82.994 toneladas de concentrado de níquel sulfetado, sendo aproximadamente 11.259 toneladas de níquel contido.

Em 2022, o ativo exportou no total mais de 116 mil toneladas de concentrado de níquel, sendo aproximadamente 15.670 toneladas de níquel contido.