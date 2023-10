Companhias abertas serão obrigadas a publicar relatório de práticas sustentáveis a partir de 2026

SÃO PAULO (Reuters) - As companhias abertas serão obrigadas, a partir de 2026, a publicar relatórios anuais com informações financeiras relacionadas à sustentabilidade por meio de "indicadores e métricas claros e comparáveis", determinou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em resolução lançada nesta sexta-feira.

O objetivo da iniciativa, que faz parte do Plano de Transformação Ecológica do governo, é auxiliar investidores internacionais a reconhecer riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, fornecendo transparência e comparabilidade sobre as práticas e valores de cada empresa, afirmou o Ministério da Fazenda em nota.

"Todo mundo está em busca desse novo paradigma e isso exige uma regulação bastante específica para funcionar com o tempo", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.