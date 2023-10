Atividade econômica do 3° tri preocupa e reforça acerto de corte dos juros em agosto, diz Haddad

Seus comentários vieram logo após dados do BC mostrarem que o IBC-Br, considerado prévia do PIB, caiu 0,77% em agosto, bem mais do que o esperado por economistas.

Falando em coletiva de imprensa sobre resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) relacionada ao Plano de Transformação Ecológica, Haddad disse que é necessário traçar "a melhor trajetória possível" para haver equilíbrio entre a atividade e a inflação.

Ele demonstrou estar otimista sobre a convergência da inflação para a meta ao longo do tempo, mas argumentou que não se pode atingir a taxa de preços almejada de forma acelerada, com prejuízos à "economia real".

"Temos que ter cautela e tomar as melhores decisões para conciliar esses fatores em busca de bons resultados de crescimento e de inflação", afirmou Haddad.

A decisão do BC de agosto, que levou a Selic a 13,25% ao ano, dividiu os diretores e foi aprovada por cinco votos a quatro, com a minoria defendendo um corte menor, de 0,25 ponto percentual. Na reunião de política monetária seguinte, em setembro, o BC promoveu novo corte de 0,50 ponto percentual na taxa e indicou que manterá esse passo nas duas últimas reuniões do ano.

REFORMA TRIBUTÁRIA