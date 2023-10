Alta dos rendimentos de títulos e conflito no Oriente Médio pressionam as ações

Enquanto líderes da União Europeia pediam uma "pausa humanitária" na guerra entre Israel e Hamas para que ajuda pudesse chegar até Gaza, Israel continuava seu bombardeio contra o enclave sitiado.

Washington alertou sobre um risco significativo para os interesses dos EUA no Oriente Médio conforme Israel bombardeava Gaza com ataques aéreos.

Além da pressão, o rendimento do Treasury de dez anos subiu acima de 5,0% mais cedo nesta segunda-feira, antes de reduzir os ganhos, numa semana que terá a divulgação dos principais dados do Produto Interno Bruto e da inflação dos Estados Unido.

“É provável que o PIB mostre um terceiro trimestre bastante robusto e aumente as expectativas de que o Fed manterá a taxa de juros no território restritivo por mais tempo”, disse Laura Cooper, estrategista sênior do iShares EMEA na BlackRock.

Investidores se preparam para a divulgação dos lucros das principais empresas de tecnologia dos EUA, como a Microsoft e a Alphabet, e para a decisão do Banco Central Europeu sobre a taxa de juros, prevista para esta semana.

As mineradoras caíram 1,1%, conforme os preços da maioria dos metais básicos foram combalidos pelas tensões geopolíticas, enquanto as ações imobiliárias, que são mais sensíveis aos juros atingiram seu nível mais baixo desde 2012, antes de reduzir as quedas. O setor terminou em baixa de 0,6%.