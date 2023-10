Argentina expandirá programa de incentivo às exportações para além da soja

BUENOS AIRES (Reuters) - A Argentina anunciou nesta segunda-feira que vai expandir e estender o programa de incentivo às exportações por um mês, a partir de terça-feira, depois de o ministro da Economia, Sergio Massa, ter surpreendido e ficado na primeira posição no primeiro turno da eleição presidencial.

O programa, que estava disponível para exportadores de soja e derivados, agora será oferecido a todos os setores exportadores, em uma tentativa de aumentar as vendas para o exterior e levar ao países moedas fortes para repor as escassas reservas do banco central.

A medida entrará em vigor na terça-feira, e as empresas argentinas que exportam produtos do agro poderão trocar 30% da moeda externa que receberem em mercados alternativos de câmbio, que oferecem taxas mais vantajosas do que a oficial, afirmou Massa em entrevista coletiva a jornalistas estrangeiros.