Campos Neto vê dificuldade em prever arrecadação, mas diz que governo deve perseguir meta fiscal

ROTATIVO DO CARTÃO

Durante uma curta sessão de perguntas e respostas, Campos Neto também abordou o tema do rotativo do cartão de crédito. No início da semana passada, o BC se reuniu com representantes do setor e apresentou proposta para limitar a 12 o número de parcelas sem juros em compras no cartão de crédito e estabelecer um teto para a tarifa cobrada no uso das “maquininhas”.

De acordo com Campos Neto, para haver uma solução estrutural é preciso que "várias peças ao mesmo tempo estejam dispostas a ceder".

O presidente do BC evitou tratar da possibilidade de, caso um acordo não seja alcançado, a instituição impor uma regulação ao setor. Ele também disse estar surpreso com o fato de a Associação Brasileira de Internet (Abranet), que participou das discussões, ter publicado uma carta manifestando ser contrária à proposta do BC.

No documento, a entidade, que representa empresas como PicPay e PagBank, argumentou que a limitação à livre negociação de compras parceladas teria impacto negativo sobre a capacidade de compra das famílias, em especial as de menor renda.

"Foi uma surpresa para mim a Abranet ter se mostrado contra posteriormente à proposta do BC. Não foi o que indicaram na reunião", disse.