Criminosos colocam fogo em ao menos 35 ônibus e um trem no Rio após morte de miliciano

O governador Cláudio Castro (PL) classificou os ataques como “ações terroristas“.

Bombeiros de vários quartéis forma acionados para 36 ocorrências na cidade, segundo a corporação.

Os ataques se concentraram na zona oeste, região que vive uma disputa territorial entre grupos criminosos rivais, e ocorreram em reação a uma operação policial na qual o sobrinho do líder da maior milícia do Estado morreu, de acordo com a Polícia Civil. Uma fonte do governo do Rio revelou que o criminoso estaria costurando uma aproximação do grupo miliciano com a maior facção do tráfico de drogas do Estado.

Castro disse que a operação representou um "duro golpe" na milícia.

"Além do parentesco com o criminoso (chefe da milícia), ele atuava como 'homem de guerra' do grupo paramilitar, sendo o principal responsável pelas guerras por territórios que aterrorizam moradores no Rio“, afirmou em publicação em rede social.

Os ataques interromperam parte do funcionamento dos corredores do BRT na zona oeste da capital, complicando a volta para casa depois do trabalho de moradores.