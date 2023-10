Economia da Alemanha provavelmente contraiu no 3º tri, diz BC alemão

FRANKFURT (Reuters) - A economia da Alemanha provavelmente contraiu no terceiro trimestre, informou o banco central alemão em um relatório mensal nesta segunda-feira, em meio ao declínio da produção industrial, ao encolhimento do setor de construção e ao enfraquecimento do consumo.

A maior economia da Europa sofreu uma recessão na virada do ano e apresentou crescimento estagnado no segundo trimestre, de modo que uma nova contração significaria quatro trimestres consecutivos com crescimento negativo ou estagnado.

A projeção provavelmente faz da Alemanha um dos desempenhos mais fracos na zona do euro e seu vasto setor industrial, normalmente o motor do crescimento, tem sido um entrave para todo o bloco durante o ano.