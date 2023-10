Tegram prevê aportes de R$1,6 bi para aumentar capacidade de exportações agrícolas

Inicialmente, os armazéns deste consórcio tinham capacidade estática de 500 mil toneladas, 125 mil toneladas cada, enquanto com a implantação da fase 3, chegará a 856,8 mil toneladas, representando um crescimento adicional de 356 mil toneladas em capacidade estática com a construção de novos silos, disse o diretor-executivo do Tegram, Randal Luciano, no comunicado.

"Essa iniciativa é uma marca para as regiões Norte e Nordeste do país, consolidando a mudança no eixo estrutural logístico e portuário no Brasil, que antes do Tegram, era concentrada no eixo Sul-Sudeste", disse Luciano.

Dentre outros pontos, na fase três, será incrementada a conexão pelo modal ferroviário nas estruturas atuais do Tegram e na futura moega do Porto do Itaqui (moegão) – Pera Sul, projeto sendo conduzido pelo operador ferroviário VLI junto à autoridade portuária EMAP.

(Por Marta Nogueira)