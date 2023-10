Ações da China sofrem dificuldades apesar do apoio estatal

"Houve um excesso de correção irracional, já que os investidores ignoraram os dados de crescimento da China, que foram melhores do que o esperado", escreveram os analistas da Nanjing Securities em nota.

A Central Huijin, que faz investimentos em ações em nome do governo central da China, disse que comprou ETFs na segunda-feira e "continuará a aumentar as participações no futuro", depois que as ações blue-chip do país atingiram mínimas vistas pela última vez desde fevereiro de 2019.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,20%, a 31.062,35 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,05%, a 16.991 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,78%, a 2.962 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,37%, a 3.487 pontos.