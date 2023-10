Dólar fecha abaixo de R$5 pela 1ª vez desde setembro com fluxo e China no foco

Na B3, às 17:39 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,43%, a 4,9990 reais.

No início da sessão, o dólar oscilou brevemente no território positivo no Brasil, tendo marcado a cotação máxima da sessão, de 5,0313 reais (+0,30%), às 9h06. O movimento estava em sintonia com o avanço da divisa no exterior, em meio à expectativa antes da divulgação de novos dados da economia norte-americana, nesta semana, e pela decisão de política monetária do Federal Reserve, na próxima semana.

Mas rapidamente o dólar migrou para o negativo no Brasil. Alguns agentes do mercado citaram um fluxo positivo de divisas para o país, por parte de exportadores, para justificar o recuo da moeda norte-americana. Além disso, havia a influência do noticiário vindo da China, conforme dois profissionais ouvidos pela Reuters.

O fundo estatal chinês Central Huijin Investment disse na segunda-feira que comprou fundos negociados em bolsa (ETFs) e que continuará a elevar as participações em ETFs no futuro.

Além disso, os contratos futuros de minério de ferro subiram mais de 3% nesta terça-feira, com Pequim preparando uma emissão adicional de dívida soberana como parte dos esforços para estimular o crescimento econômico. A expectativa é de que a China aprove pouco mais de 1 trilhão de iuanes (137 bilhões de dólares) em emissão adicional de dívida.

Neste cenário, o dólar à vista marcou a cotação mínima de 4,9898 reais (-0,53%) às 11h51. Perto do fechamento, às 16h54, a mesma cotação mínima foi verificada.