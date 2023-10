Ibovespa avança com endosso de Wall St. e apoio de Vale

- VALE ON subia 2,45%, a 64,09 reais, em dia de alta expressiva dos futuros do minério de ferro na China, com Pequim preparando uma emissão adicional de dívida soberana como parte dos esforços para estimular o crescimento econômico. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 3,8%.

- PETROBRAS PN avançava 1,27%, a 35,80 reais, após forte queda na véspera, conforme agentes financeiros continuam avaliando propostas aprovadas pelo Conselho de Administração da companhia que desencadearam preocupações sobre os dividendos extraordinários e a governança da empresa. No exterior, o petróleo Brent cedia 0,55%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,82%, a 27,21 reais, e BRADESCO PN subia 0,85%, a 14,30 reais, com agentes financeiros se preparando para a temporada de balanços do setor, que começa na quarta-feira com os números do Santander Brasil. SANTANDER BRASIL UNIT valorizava-se 2,54%, a 27,47 reais.

- SUZANO ON recuava 2,87%, a 52,84 reais, contabilizando seis quedas em sete pregões, em meio a movimento de correção após avançar em setembro (+8,2%), agosto (+4,3%) e julho (+8,7%). Em outubro, contabiliza um declínio de cerca de 2,7% até o momento. No setor, KLABIN UNIT, que reporta seu balanço na quarta-feira, perdia 0,89%.

- COSAN ON tinha elevação de 3,77%, a 16,26 reais, enquanto RAÍZEN PN mostrava acréscimo de 4,17%, a 3,75 reais. Na véspera, a Datagro estimou que a produção de açúcar do centro-sul do Brasil em 2024/25 (abril/março) em um recorde de 42,6 milhões de toneladas, com usinas priorizando a fabricação do adoçante em detrimento do etanol. Paralelamente ao aumento da produção do Brasil, o mercado global de açúcar seguirá em déficit, já que outros países estão com safras mais baixas.

- IRB(RE) ON subia 2,80%, a 41,86 reais, após reportar na véspera lucro líquido de 17,6 milhões de reais em agosto, após prejuízo de 164,7 milhões de reais no mesmo período do ano anterior.