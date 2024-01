GM mantém posto de maior vendedora dos EUA em 2023

O ressurgimento nas vendas ocorre após as empresas aumentarem sua produção para acompanhar a demanda sustentada por veículos novos em 2023, embora alguns analistas alertem que as altas taxas de juros terão impacto na procura este ano.

"Os preços elevados dos veículos e as altas taxas de juros continuam sendo o problema da indústria no momento, e essa tendência continuará no próximo ano", disse a Cox.

Na parte de elétricos, as vendas totais de veículos nos EUA devem representar cerca de 8% das vendas totais de automóveis em 2023, com esse número aumentando para cerca de 10% este ano, acrescentou a Cox. No entanto, analistas afirmam que as altas taxas de juros também deverão prejudicar a demanda por veículos elétricos.

(Reportagem de Nathan Gomes em Bengaluru)