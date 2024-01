Atividade empresarial dos EUA acelera em janeiro e inflação desacelera, mostra PMI

O resultado do PMI Composto reforça as previsões dos economistas de que a economia continuará a crescer este ano, embora em um ritmo moderado. O recuo da inflação na pesquisa também sustenta as expectativas de que o Federal Reserve começará a cortar a taxa de juros em algum momento no primeiro semestre de 2024.

Mas as empresas também observaram atrasos crescentes na obtenção de matérias-primas o que pode pressionar para cima os preços dos insumos.

Os atrasos foram atribuídos a "condições desafiadoras de transporte por caminhão devido a tempestades e atrasos no transporte". A S&P Global disse que os prazos de entrega da manufatura aumentaram pela primeira vez em mais de um ano e no ritmo mais forte desde outubro de 2022.

(Reportagem de Lucia Mutikani)