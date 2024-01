LVMH aumenta vendas com resiliência de consumidores de luxo

“Tem corrido bem, geramos um bom nível de atividade com bases de comparação que não eram tão simples no ano passado, notadamente em dezembro, com um nível de atividade muito bom, então em termos de demanda estamos bastante satisfeitos”, disse o CFO da companhia, Jean-Jacques Guiony.

“Temos um crescimento significativo de clientes chineses que continua inabalável”, acrescentou a jornalistas.

A LVMH, um conglomerado que abrange bebidas, joalharia, cosméticos e moda, é considerada uma referência para a indústria do luxo em geral.

Depois de um movimento pós-pandemia que impulsionou um crescimento estelar das vendas para empresas de moda de luxo ao longo de dois anos, os consumidores têm controlado as compras, especialmente a clientela mais jovem e menos rica, que é mais vulnerável ao aumento da inflação.

Os analistas do Barclays projetam um crescimento de 5% em todo o setor das empresas de alto luxo este ano, abaixo dos 9% do ano passado e do crescimento de dois dígitos nos dois anos anteriores.

Os gastos dos norte-americanos e europeus permanecem moderados, dizem os analistas, e foram apenas parcialmente compensados ​​pelo regresso dos turistas chineses após os confinamentos.