Copom faz "copia e cola" do comunicado e não deixa margem para ajuste na curva de juros

“O Copom fez praticamente um ‘copia e cola’ do comunicado anterior. Não há nada que nos faça pensar em mudança de rota: serão 50 pontos-base de corte nas próximas duas reuniões”, pontuou o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano.

“E não tem nada no comunicado que possa mudar a dinâmica na curva de juros. Então, estamos nesta quinta-feira ao sabor de novos dados, ou de alguma correção lá fora”, acrescentou.

A economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Natalie Victal, fez avaliação semelhante.

“Foi praticamente um ‘copia e cola’, só com alguns ajustes. Tudo foi muito em linha com a expectativa”, avaliou Victal. “Para o Brasil, não devemos ter grandes movimentos no mercado motivados pelo BC. O que vai ditar o rumo dos mercados será o exterior”, acrescentou.

Neste sentido, a decisão de política monetária do Federal Reserve, anunciada poucas horas antes da do Banco Central do Brasil, tem maior potencial para conduzir os negócios com DIs (Depósitos Interfinanceiros) e com dólar no Brasil, nesta quinta, do que o próprio Copom.

Isso porque a mensagem do Fed deu força à visão de que os juros devem começar a cair nos Estados Unidos em maio -- e não em março, como vinha sendo largamente precificado. Algumas declarações do chair do Fed, Jerome Powell, foram neste sentido, mas ainda assim os rendimentos dos Treasuries terminaram a sessão em baixa. No Brasil, as taxas dos DIs acompanharam.