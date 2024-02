Banco da Inglaterra mantém juros e diz que taxa está "sob revisão"

Em vez disso, disse que "manterá sob análise por quanto tempo a taxa básica de juros deverá ser mantida em seu nível atual".

Autoridades do Federal Reserve e do Banco Central Europeu foram mais explícitas quanto ao fato de que os cortes nas taxas estão na agenda.

Na quarta-feira, o Fed disse que sua taxa de juros havia atingido o pico e que a baixará ainda este ano.

O Banco da Inglaterra reiterou que a política monetária precisará permanecer "restritiva por tempo suficiente", mesmo tendo reduzido sua previsão de inflação para os próximos meses.

Entretanto, o crescimento consideravelmente mais alto dos salários diferenciou o Reino Unido de seus pares na condução da pressão inflacionária no longo prazo, disse o banco central.

A inflação anual dos preços ao consumidor deve retornar a 2% no segundo trimestre deste ano, ainda que brevemente, em um forte rebaixamento da perspectiva de curto prazo do Banco da Inglaterra para o aumento dos preços em comparação com as projeções de novembro.