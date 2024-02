Centeno, do BCE, prevê corte de juros se inflação permanecer moderada nos próximos meses

LISBOA (Reuters) - Desde que a inflação permaneça em sua trajetória atual nos próximos meses, a próxima medida do Banco Central Europeu deve ser um corte de juros, disse o membro do Conselho do BCE Mario Centeno nesta quinta-feira.

"Não sabemos quando ocorrerá o corte da taxa, mas sabemos a direção da política monetária... Se isso acontecer, poderá ser iniciado um ciclo de normalização das taxas de juros próximo ao seu nível neutro", disse ele em um evento em Lisboa.

(Por Sergio Gonçalves)