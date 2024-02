Deutsche Bank cortará 3.500 empregos

Por Tom Sims e Frank Siebelt

FRANKFURT (Reuters) - O Deutsche Bank anunciou nesta quinta-feira que cortará 3.500 empregos, recomprará ações e pagará dividendos, na mais recente demonstração aos investidores de que a recuperação de seu desempenho continua nos trilhos.

A notícia foi dada no momento em que o maior banco da Alemanha, que busca deixar para trás anos de turbulência e se concentrar em operações bancárias de varejo mais estáveis, divulgou uma queda de 30% no lucro do quarto trimestre, que ainda assim superou as expectativas dos analistas.