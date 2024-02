Tesla abre sua 1ª loja da América do Sul na capital do Chile

SANTIAGO (Reuters) - A Tesla abriu sua primeira loja na América do Sul esta semana, exibindo seus elegantes automóveis elétricos em um shopping de luxo na capital chilena, Santiago, enquanto a montadora enfrenta uma desaceleração na demanda por elétricos e o crescimento de rivais chinesas.

A Tesla possui pontos de venda no México, mas ainda não havia expandido para a América do Sul, de acordo com seu site.

O Chile tem como meta vender apenas veículos elétricos até 2035, embora a adoção deles ainda seja baixa na América Latina de modo geral, com consumidores receosos dos preços elevados e das redes limitadas de estações de carregamento.