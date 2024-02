Administração de Aviação dos EUA diz que "atual sistema não está funcionando" para segurança do MAX 9 da Boeing

Whitaker afirmou que a emergência do MAX 9 levantou duas questões: o que está errado com o avião e o “que está errado com a produção da Boeing. Houve problemas no passado. Eles não parecem estar sendo resolvidos, então sentimos que precisamos ter um nível maior de supervisão”.

Whitaker afirmou que uma empresa externa está analisando uma prática antiga da agência de delegar algumas tarefas de certificação à Boeing, após inquérito sobre um possível conflito de interesse com essa prática.

Whitaker se recusou a estabelecer um cronograma para o fim da restrição.

A FAA suspendeu 171 aviões MAX 9 em 6 de janeiro, o que causou o cancelamento de milhares de voos da Alaska Airlines e da United Airlines. A suspensão foi encerrada em 24 de janeiro e a agência firmou na segunda-feira que 94% dos aviões foram reativados.

(Reportagem de David Shepardson em Washington e Allison Lampert em Montreal)