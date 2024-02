Mester, do Fed, está aberta a cortes nos juros se ficar claro que inflação está cedendo mais

E quanto à perspectiva de redução da taxa básica de curto prazo do Fed, Mester disse que, se a economia norte-americana avançar conforme o esperado, as autoridades do banco central dos EUA ganharão confiança de que as pressões sobre os preços estão diminuindo e "então poderemos começar a reduzir os juros. Meu cenário base é que faremos isso em um ritmo gradual para que possamos continuar a gerenciar os riscos em ambos os lados do nosso mandato".

Mas Mester também disse que é possível não ter nenhuma mudança na política monetária. "Se a inflação parecer estar estagnada em um nível acima de nossa meta, teríamos a oportunidade de manter uma postura restritiva por mais tempo", disse ela.

"Há motivos para sermos cautelosos ao supor que o ritmo acelerado de desinflação do ano passado será mantido à medida que a inflação se aproximar da meta de 2%", disse Mester. Isso se deve, em parte, ao fato de que pressões reduzidas na cadeia de suprimentos têm sido fundamentais para diminuir a pressão sobre os preços e podem não contribuir no futuro.

Mester disse que "embora a inflação possa se mostrar mais persistente este ano, minha previsão base é de que, sob uma política monetária apropriada, a inflação continuará a cair ao longo do tempo para nossa meta de 2%". Ela não deu um cronograma para que isso aconteça, embora alguns acreditem que isso possa ocorrer ainda este ano.

(Por Michael S. Derby)