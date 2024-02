Inter&Co registra lucro líquido de R$160 milhões no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O banco digital Inter&Co reportou lucro líquido de 160 milhões de reais no último trimestre do ano passado, conforme resultado divulgado nesta quarta-feira, superando as previsões dos analistas.

O banco havia registrado lucro de 29 milhões de reais no mesmo período do ano anterior, enquanto analistas consultados pela LSEG esperavam lucro de 139 milhões de reais no quarto trimestre de 2023.

Já o retorno sobre o patrimônio líquido do Inter&Co ficou em 8,5% no trimestre, superior aos 5,7% do terceiro trimestre e ao 1,6% do quarto trimestre de 2022.