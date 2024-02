Ministros das Finanças afirmam que fusões de bolsas podem aprofundar o mercado de capitais da UE

Por Huw Jones

LONDRES (Reuters) - A União Europeia deveria avaliar a possibilidade de eliminar barreiras que impedem as bolsas de valores de se fundirem para aprofundar o mercado de capitais do bloco e evitar que ele fique atrás dos concorrentes, disseram ministros das Finanças da zona do euro em um esboço de comunicado visto pela Reuters.

O esboço afirma que os ministros das Finanças da zona do euro, juntamente com o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, identificaram prioridades legislativas "imperativas" para o novo mandato de cinco anos da Comissão, que começa no outono (do hemisfério norte).