Bostic diz que é necessário mais tempo para Fed avaliar perspectiva de corte de juros

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta quinta-feira que, embora o banco central dos Estados Unidos tenha feito muito progresso na redução das pressões inflacionárias, os riscos contínuos significam que ele ainda não está pronto para corte na taxas de juros.

"Fizemos avanços substanciais e gratificantes na desaceleração do ritmo da inflação", disse Bostic em discurso antes de encontro realizado pela Money Marketeers of New York University Inc.