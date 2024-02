Dólar fecha estável ante real após impulso vindo dos EUA

“Quando bateu em 4,99 reais, o exportador vendeu bem (dólares) e houve desmonte de posições compradas (no mercado futuro)”, comentou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik, lembrando que isso tem ocorrido sempre que as cotações se aproximam dos 5,00 reais.

As vendas de dólares nos mercados spot e futuro, somada à perda de força da divisa dos EUA também no exterior, fizeram a divisa à vista no Brasil marcar a mínima de 4,9602 reais (-0,17%) às 12h14.

No restante da sessão, o dólar oscilou próximo da estabilidade, com investidores mantendo posições antes do fim de semana prolongado nos EUA --em função do feriado do Dia do Presidente, o mercado norte-americano seguirá fechado na segunda-feira.

Às 17:14 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- subia 0,04%, a 104,300.

Pela manhã, o BC vendeu 13.000 dos 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados para rolagem dos vencimentos de abril.