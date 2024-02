Indonésia e Vale chegam a acordo sobre preço para desinvestimento na mineradora local, diz ministro

Por Fransiska Nangoy

JACARTA (Reuters) - A Indonésia e a Vale Base Metals concluíram as negociações e concordaram com um preço para a parcela de ações que a mineradora venderá em sua unidade indonésia, disse o ministro de mineração do país na sexta-feira.

A Vale Canada, uma unidade da Vale Base Metals, e a japonesa Sumitomo Metal Mining assinaram um acordo inicial para vender uma participação de 14% em sua unidade de mineração de níquel na Indonésia para a holding estatal de mineração da Indonésia, a MIND ID, em novembro passado.