Negociações sobre aliança da Thyssenkrupp em siderurgia esbarram em contratos com clientes, dizem fontes

A Thyssenkrupp afirmou em comunicado que as conversações abertas e construtivas com a EPH continuam inabaladas e que a empresa quer chegar a um acordo o mais rápido possível.

"É claro que o ambiente desafiador, com uma economia fraca, aumento dos custos das matérias-primas, altos custos de energia e forte concorrência de participantes do mercado não europeu, está tendo um impacto sobre as perspectivas dos fabricantes de aço europeus e, portanto, também sobre as negociações em andamento com a EPH", disse a empresa.

A EPH não quis comentar.

Fontes disseram à Reuters em dezembro que a empresa alemã pode ter que fazer sacrifícios financeiros para concretizar uma joint venture em partes iguais com a EPH, que surgiu pela primeira vez como uma parceira em potencial em junho de 2023.

Ambas as partes ainda estão interessadas em continuar as discussões, mas há diferenças sobre as perspectivas da Thyssenkrupp Steel Europe, a maior siderúrgica da Alemanha, disseram as fontes.

Embora os dois lados estejam conversando sobre aspectos menos críticos de um acordo, quaisquer esforços sérios da Thyssenkrupp para conquistar a EPH e o controlador bilionário Daniel Kretinsky dependem de estimativas sobre o mercado que reflitam mudanças no ambiente do setor, disseram as fontes.