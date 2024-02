CORREÇÃO-Preços ao produtor nos EUA sobem mais do que o esperado em janeiro

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,1%, após uma queda de 0,2% relatada anteriormente.

Nos 12 meses até janeiro, o índice subiu 0,9%, depois de ter avançado 1,0% em dezembro.

Os dados do governo desta semana mostraram um aumento mais forte do que o esperado nos preços ao consumidor em janeiro, alimentando temores de que a inflação esteja acelerando após meses de arrefecimento.

Alguns dos componentes das cestas dos índices ao consumidor e ao produtor entram no cálculo do índice de preços PCE, medida monitorada pelo Federal Reserve para sua meta de inflação de 2%. Os dados de inflação do PCE serão divulgados no final do mês.

Os mercados financeiros esperam que o banco central dos EUA faça seu primeiro corte na taxa de juros no primeiro semestre do ano, embora o momento permaneça incerto, com as apostas mudando de março para maio. Alguns economistas estão se inclinando para junho, citando um mercado de trabalho ainda apertado.

Desde março de 2022, o Fed aumentou sua taxa básica de juros em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%.