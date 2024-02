Ibovespa recua puxado por Vale em dia sem Wall St

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,09%, a 34,57 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,45%, a 13,42 reais, com analistas do Citi elevando o preço-alvo do primeiro de 36 para 37 reais e reiterando recomendação de "compra", mas cortando o do segundo de 17,50 para 15,70 reais e mantendo a classificação "neutra/alto risco".

- CARREFOUR BRASIL ON caía 2,70%, a 10,83 reais, antes da divulgação do balanço após o fechamento do mercado. Investidores também acompanham desdobramentos após a morte no fim de semana do empresário Abilio Diniz, um dos principais acionistas do grupo e vice-presidente do conselho de administração do varejista. Ainda na noite de domingo, o Carrefour Brasil afirmou que os cargos ocupados por Diniz ficarão vagos momentaneamente, até que o conselho tome decisão sobre seus sucessores. A Península, holding fundada por Diniz, que detém 7,3% do Carrefour Brasil, confirmou seu compromisso de longo prazo em relação à companhia.

- COGNA ON avançava 1,65%, a 2,46 reais, e YDUQS ON subia 2,20%, a 19,52 reais, com investidores ainda digerindo o lançamento do Fies Social na sexta-feira e suas potenciais implicações para o setor e a expectativa sobre o novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) prometido pelo governo.