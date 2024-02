Ações caem pressionadas por papéis de mineradoras e energia; Air Liquide da França toca recorde

O setor de recursos básicos caiu 1,8%, com a demanda dos investidores por mais apoio à economia chinesa limitando os ganhos nos preços do cobre, após um corte mais profundo do que o esperado nas taxas hipotecárias do maior consumidor de metais do mundo. O setor de energia caiu 1,1%, conforme os preços do petróleo caíam devido a uma perspectiva incerta da demanda global.

O setor de tecnologia perdeu 1,7% na liderança das perdas setoriais, com a empresa de software Temenos em queda de 5,6% depois de prever um crescimento mais lento dos balanços em 2024.

Por outro lado, a Air Liquide subiu 8,3% ao dobrar sua meta de margem para 2025 após um lucro operacional anual melhor do que o esperado, impulsionando o setor de produtos químicos, que teve alta de 2,5% e atingiu o maior nível em sete semanas.

Enquanto isso, dados do Banco Central Europeu mostraram que o crescimento salarial negociado na zona do euro desacelerou no último trimestre de 2023, confirmando expectativas de que o crescimento salarial atingiu o pico, embora permaneça muito acima de um nível compatível com uma inflação de 2%. Os dados são vistos como uma variável importante para determinar o momento dos cortes nos juros.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,12%, a 7.719,21 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,14%, a 17.068,43 pontos.