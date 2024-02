Chefe da divisão de 737 MAX da Boeing deixa empresa, mostra memorando

O chefe da divisão da linha 737 MAX da Boeing na fábrica de montagem final em Renton, nos Estados Unidos, Ed Clark, deixou a fabricante de aviões, conforme memorando visto pela Reuters, em meio a um intenso escrutínio em torno das medidas de produção e segurança da companhia após um incidente com uma aeronave em pleno voo em 5 de janeiro.

As mudanças vêm após uma reunião do conselho da Boeing nesta semana, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

A Boeing tem se esforçado para explicar e fortalecer seus procedimentos de segurança após o incidente com um Boeing 737 MAX 9 novo da Alaska Airlines, no qual parte da fuselagem se desprendeu durante o voo. Clark supervisionava a instalação de produção da empresa em Renton, Washington, onde o avião envolvido no acidente foi finalizado.