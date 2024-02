Fed está preocupado com possibilidade de cortar juros muito cedo, mostra ata da reunião de janeiro

Enquanto isso, a equipe do Fed destacou uma variedade de riscos, desde vulnerabilidades "notáveis" no sistema financeiro dos EUA, incluindo a queda dos preços dos imóveis comerciais, até a possibilidade de que "a redução da inflação possa levar mais tempo do que o esperado" Isso, por sua vez, poderia "desacelerar o ritmo da atividade real" mais do que o esperado.

A ata também mencionou as próximas decisões sobre quando e como parar de reduzir o tamanho do balanço patrimonial do Fed, com "muitos participantes" sugerindo o início de discussões "aprofundadas" sobre a política do balanço patrimonial na próxima reunião de março.

A rápida flexibilização das condições financeiras durante o quarto trimestre de 2023, depois que o Fed começou a sinalizar que os aumentos dos custos de empréstimos provavelmente haviam terminado, já havia se esgotado em grande parte quando as autoridades se reuniram no final de janeiro.

Desde então, o cenário tem sido misto: os rendimentos dos Treasuries aumentaram em mais de 0,25 ponto percentual, pondo fim, por enquanto, a uma queda nos custos de empréstimos para consumidores e empresas, mas as ações continuaram a atingir recordes.