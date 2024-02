Licença da Vale para operar mina do Sossego, no Pará, é suspensa

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale informou nesta quarta-feira que recebeu comunicado da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará (Semas) sobre a suspensão de sua licença para operar a mina do Sossego, em Canaã dos Carajás, da subsidiária Vale Metais Básicos.

A Vale disse em comunicado ao mercado que está avaliando as medidas necessárias para restabelecer a plena vigência da licença de operação da mina, reforçando que cumpre a legislação e envia periodicamente aos órgãos ambientais relatórios de programas sociais executados na região.

A mineradora, que não deu detalhes sobre o motivo da suspensão, produziu 66.800 toneladas de cobre em 2023 em Sossego, sua segunda maior mina de cobre em termos de produção, atrás apenas de Salobo, também localizada no Pará.