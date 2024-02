CORREÇÃO-Light divulga termos de negociações com credores na recuperação judicial

A Light tem hoje como principal acionista o investidor Nelson Tanure, que detém 30,05% de participação no capital através da WNT Gestora de Recursos. Outros acionistas de referência são os fundos Samambaia FIA, veículo de investimentos de Ronaldo Cezar Coelho, com 20,01% do capital, e Santander PB FIA 1, associado a Carlos Alberto Sicupira, com 10,16%.

Outro ponto de discordância considerado crítico é a taxa de remuneração da parcela restante da dívida para quem aceitar a conversão em ações. Os credores pedem IPCA mais 7,5%, ante os 5% ofertados pela Light.

Para uma fonte próxima à companhia, a taxa proposta pelos credores "pesaria" e poderia inviabilizar os investimentos que a Light precisa fazer para manter sua concessão de distribuição sem comprometer a prestação dos serviços.

Apesar dos pontos ainda em aberto, a fonte ressaltou que as negociações tiveram importante avanço nos últimos meses, o que pode permitir a construção de um consenso antes da assembleia geral de credores que deliberará sobre o plano de recuperação judicial, marcada para 21 de março. Caso não haja aprovação do plano, há uma segunda convocação para 28 de março.

A apresentação dos novos termos pela companhia elétrica ocorre depois do fracasso na negociação com credores em cima de uma primeira proposta, divulgada em julho do ano passado, que permitia aos credores converter 100% de suas dívidas em ações da Light SA, entre outras opções.

Em recuperação judicial desde meados do ano passado, em processo envolvendo 11 bilhões de reais em dívidas, o grupo Light enfrenta um grave desequilíbrio financeiro em sua distribuidora de energia, responsável por atender consumidores de mais de 30 municípios do Rio de Janeiro.