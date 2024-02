Minério de ferro amplia perdas por preocupações persistentes com demanda da China

CINGAPURA/PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, atingindo o nível mais baixo em quase quatro meses, conforme persistem as preocupações com a demanda de curto prazo na China, principal mercado consumidor do minério.

O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian da China encerrou as negociações do dia com queda de 3,98%, a 893 iuanes (124,29 dólares) por tonelada, o menor fechamento desde 31 de outubro, após uma queda de mais de 5% no dia anterior.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura recuava 1,8%, a 118,65 dólares por tonelada, também alcançando uma mínima desde 31 de outubro.