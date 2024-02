Ministro quer incentivar minerais críticos e defende mineração com olhar social

"O nosso minério de ferro... é um absurdo que mais de 90% dele seja 'briquetizado' em Omã por falta de competitividade no Brasil ou por falta do nosso gás, e muitas vezes também por uma visão exclusivamente financista, que não leva em consideração o compromisso das empresas mineradoras, principalmente as grandes mineradoras, com a questão social", afirmou ele a jornalistas, após um evento em Brasília.

Ele não citou nomes de mineradoras e não ficou claro sobre qual atividade ele se referiu em Omã.

A mineradora Vale -- principal produtora do Brasil e uma das maiores do mundo -- tem atividades de pelotização de minério de ferro em Omã, mas apenas 25% de sua produção total de pelotas em 2023, de 36,455 milhões de toneladas, ocorreu no país do Oriente Médio, segundo seu relatório de produção publicado no mês passado. A produção restante, ou cerca de 75% do total, é brasileira, espalhada pelo Espírito Santo, Minas Gerais e Maranhão.

Já no caso dos briquetes, um produto desenvolvido pela Vale capaz de reduzir em até 10% as emissões de CO2 na siderurgia, a companhia inaugurou no ano passado sua primeira planta, em iniciativa inédita no mundo, em Vitória (ES). Uma segunda unidade deverá entrar em operação ainda neste ano no mesmo local.

A Vale também estuda a implantação de outras plantas de briquetes no Brasil e tem projetos para produzir o produto no exterior para fornecer a "mega hubs" siderúrgicos de baixo carbono, incluindo Omã.

"É aquilo que eu sempre destaco, ninguém quer intervir na governança, na natureza jurídica das empresas, mas a Constituição da República previu que as empresas, principalmente as empresas estratégicas e de maior porte, elas têm também um compromisso social", acrescentou Silveira, que recentemente negou que o governo tenha tratado de sucessão do presidente-executivo da Vale.