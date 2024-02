Península reforça compromisso com investimentos de sua carteira no Brasil e no exterior

Diniz morreu aos 87 anos no domingo, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

No comunicado à imprensa, a Península não esclarece toda a composição do conselho de administração da companhia. Diniz, por meio da Península, era um dos principais acionistas do grupo Carrefour Brasil, ocupando a vice-presidência do colegiado da varejista. Também através de sua holding de investimentos, o empresário também possuía participação relevante no francês Carrefour, com quase 14% de fatia nos direitos de voto no segundo maior grupo varejista do mundo.

"A Península é a empresa de investimentos da família Abilio Diniz e conta com gestão e governança profissionais. Desta forma, possui um conselho de administração composto por membros da família e conselheiros profissionais", afirmou a companhia.

Rossi, que era vice-presidente do colegiado da Península, está na companhia há 14 anos e também faz parte do conselho de administração do Carrefour Brasil.

A presidência-executiva da Península está a cargo de Flavia Almeida, que trabalha na empresa há 11 anos e também ocupa posição no conselho de administração da empresa de investimentos dos Diniz e no colegiado do grupo varejista de origem francesa.

"O conselho da Península definiu e documentou já há alguns anos os detalhes que permeiam a perpetuidade dos negócios da Península e sua operação", afirmou a empresa, sem dar detalhes.