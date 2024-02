Petróleo sobe 1% com sinais de aperto na oferta

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram 1% nesta quarta-feira, à medida que as tensões geopolíticas aumentavam no Oriente Médio e os operadores avaliavam sinais de aperto na oferta no curto prazo.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subiu 0,87 dólar, ou 1,1%, para fechar a 77,91 dólares o barril, enquanto o petróleo Brent subiu 0,69 dólar, ou 0,8%, para 83,03 dólares o barril.