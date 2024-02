Índice japonês Nikkei atinge pico histórico com alta de chips por otimismo com Nvidia

TÓQUIO (Reuters) - O índice acionário japonês Nikkei subiu para um pico recorde nesta quinta-feira, uma vez que as ações relacionadas a chips lideraram os ganhos depois que as perspectivas da fabricante de chips norte-americana Nvidia superaram as expectativas do mercado.

O Nikkei fechou em alta de 2,19%, a 39.098,68 pontos, depois de ter subido mais cedo para 39.156,97 pontos. O desempenho supera tanto o fechamento recorde anterior quanto a máxima intradiária, estabelecidos em 29 de dezembro de 1989, no auge da bolha econômica do país.

A máxima intradiária anterior do índice foi de 38.957,44 pontos e a de fechamento era de 38.915,87.