STOXX 600 atinge recorde conforme Nvidia impulsiona ações globais de tecnologia

Um salto de 3,0% nas ações de tecnologia impulsionou os ganhos, com a Nvidia, referência em inteligência artificial (IA), em alta de 15,0% em Wall Street após divulgar os resultados depois do fechamento de quarta-feira.

A fornecedora holandesa de equipamentos para fabricação de chips BESI semiconductor também atingiu um recorde, com um aumento de 4,9%, depois de superar as metas do quarto trimestre devido à demanda por peças de fabricação de chips relacionadas à IA.

O índice de tecnologia subiu 12,4% até o momento este ano e está sendo negociado nos maiores níveis em mais de 23 anos, devido aos balanços otimistas dos líderes do setor SAP e ASML Holding, que também receberam um impulso do frenesi da IA.

"Empresas de todo o mundo estão explorando maneiras de usar a IA para automatizar tarefas simples ou torná-las mais fáceis de concluir. Esses pequenos ganhos de eficiência podem fazer uma enorme diferença em uma grande empresa e, portanto, é uma decisão de investimento fácil de ser tomada", disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell.

Melhorando ainda mais o humor, os formuladores de política monetária do BCE concordaram, no mês passado, que a inflação está sendo controlada, embora qualquer conversa sobre cortes nos juros fosse prematura devido ao rápido crescimento dos salários e às abundantes pressões subjacentes sobre os preços, conforme relatos publicados sobre a reunião.

Em relação aos dados, a atividade comercial da zona do euro melhorou em fevereiro, já que o dominante setor de serviços quebrou uma sequência de seis meses de contração, compensando a deterioração no setor industrial, segundo uma pesquisa.