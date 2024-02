Após acordo com Vale, Anglo vê leque de opções para estudar expansão do Minas-Rio

Estudos técnicos sobre o negócio, incluindo avaliações sobre a possível ampliação da capacidade do Minas-Rio, deverão ser concluídos em cerca de cinco anos após o fechamento do negócio, o que está previsto para o fim deste ano, disse à Reuters a presidente da Anglo American no Brasil, Ana Sanches.

"Concluída a transação, a gente vai dar início a uma série de estudos, estudos técnicos, de viabilidade, pra gente entender qual é a melhor forma... para a gente utilizar todo esse recurso", disse Sanches.

"(Estamos estudando também) não só integrar, mas aumentar a capacidade da nossa de produção. Agora com a Vale, abre-se um leque bem maior de opcionalidades logísticas."

Com capacidade de produção anual de 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro, o empreendimento leva a commodity por meio de um mineroduto de mina e unidade de beneficiamento da Anglo em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, em Minas Gerais, até o Porto do Açu, no Estado do Rio de Janeiro.

O acordo prevê também a opção de compra pela Vale de uma participação adicional de 15% na operação do Minas-Rio, caso o empreendimento tenha sua capacidade ampliada, em iniciativa que considera eventual utilização de ferrovia e porto da Vale, como alternativa à construção de um segundo mineroduto até as instalações da Anglo American no Porto do Açu.

O mineroduto existente do Minas-Rio cruza a rede ferroviária da Vale, permitindo que um segundo mineroduto muito mais curto se conecte com o corredor ferroviário até o porto de Tubarão.