Associação de companhias aéreas discute custos com governo

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata), grupo que representa as companhias aéreas, se reuniu nesta semana com autoridades do governo federal para discutir medidas visando redução de custos para o setor no país.

Até agora, as iniciativas do governo para a indústria incluíram linhas de crédito para financiar manutenção de motores e planos para estruturar um fundo de até 6 bilhões de reais para ajudar as empresas do setor.