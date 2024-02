Minério de ferro tem perda na semana em meio a preocupações com demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro tiveram uma queda semanal acentuada em meio a preocupações persistentes com a demanda na China, principal mercado consumidor do minério, apesar de uma recuperação dos preços na sexta-feira devido a temores com uma possível interrupção do fornecimento no Brasil após um acidente de trem.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,45%, a 899 iuanes (124,91 dólares) a tonelada, registrando uma queda de 6,5% na semana.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura avançava 0,43%, a 120,2 dólares a tonelada, caindo 5,6% até agora nesta semana.