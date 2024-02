ONS prevê maior armazenamento em hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste em março

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estima que as chuvas que devem chegar às hidrelétricas do Norte ficarão acima da média histórica em março, ao mesmo tempo em que o armazenamento dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste deve subir até o fim do próximo mês frente os níveis atuais.

Em boletim nesta sexta-feira, o órgão projetou que as afluências no Norte deverão atingir 110% da média histórica, enquanto para os demais subsistemas do país a expectativa é de chuvas abaixo da média, com 69% para o Sudeste/Centro-Oeste, 76% para o Sul e 64% para o Nordeste

Com relação aos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, região considerada a "caixa d'água" do país, o ONS prevê nível de 69% ao final de março, contra 62,9% registrados nesta sexta-feira.