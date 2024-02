Americanas têm prejuízo de R$4,6 bi nos primeiros 9 meses de 2023 após fraude em balanços

A Americanas disseram que os resultados foram afetados por uma "significativa queda de vendas", principalmente na plataforma digital, e altas despesas financeiras em meio ao seu processo de recuperação judicial.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi negativo em 1,56 bilhão de reais, contra 1,28 bilhão de reais negativos um ano antes, enquanto a margem bruta melhorou 11,1 pontos percentuais, para 27,7%.

A dívida bruta permaneceu praticamente estável em 38,37 bilhões de reais.

A expectativa é que a varejista informe o resultado do quarto trimestre em março, de acordo com seu site de relações com investidores.

A Americanas divulgaram em novembro passado lucros revisados para 2021 e 2022 para refletir o que descreveu como uma "fraude" de ex-administradores, embora as investigações estejam em andamento.

Em dezembro, a companhia obteve a aprovação dos credores para um plano de reestruturação que incluía desinvestimentos, uma troca de dívida por capital e uma injeção de capital de até 12 bilhões de reais pelo trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.