Governo lança programa de hedge cambial para investimentos verdes com recursos do BID e do Fundo Clima

Assim, o BID disponibilizará ao todo 5,4 bilhões de dólares ao programa. Outros 10,4 bilhões estão no Fundo Clima atualmente. Por fim, haverá ainda um aporte de 1 bilhão de dólares do Reino Unido, sendo que os recursos serão utilizados neste caso no financiamento de um verificador independente do programa.

Durante a coletiva, o chefe de assessoria econômica do Tesouro, Mario de Almeida, não descartou que haja alguma suplementação adicional do governo ao Fundo Clima no decorrer de 2024. "Mas é um processo normal de suplementação financeira", minimizou, ao ser questionado se haverá recursos do Tesouro no programa.

IMPLEMENTAÇÃO E OBJETIVOS

Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que, diante da volatilidade do real, o custo da proteção cambial para prazos mais longos é tão alto que inviabiliza atualmente investimentos ecológicos em moeda estrangeira no país. Por isso a importância do novo programa.

"O seguro promete cobrir a diferença cambial, assegurando que o investidor possa comprar dólares por uma taxa previamente definida, minimizando, assim, suas perdas", afirmou.

O novo programa será implementado com a edição de uma medida provisória e a posterior regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), com o detalhamento de como os derivativos cambiais poderão ser acessados.